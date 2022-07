Adolescente será julgado na Suécia por homicídio de duas professoras

Um estudante do ensino médio, de 18 anos, foi acusado nesta quarta-feira (6) do assassinato de duas professoras em Malmö, na Suécia, em março passado - informou a Promotoria local.



O jovem será julgado por ter matado as duas mulheres, ambas com idade na faixa dos 50 anos, depois da aula, armado com "uma faca e um machado", relatou a Promotoria sueca em um comunicado.



O adolescente foi detido pouco depois do ataque.



O advogado do réu, Anders Elison, disse à AFP que seu cliente admitiu os assassinatos após sua detenção.



De acordo com seu advogado, o jovem sofre de problemas de saúde mental e, no dia do ataque, pensou que não sairia vivo da escola.



O acusado enfrenta uma sentença de prisão perpétua por duplo homicídio, mas a Justiça sueca costuma levar a idade dos acusados em consideração como um fator de clemência.



O julgamento começa em 20 de julho, em Malmö, conforme o tribunal da terceira maior cidade da Suécia.