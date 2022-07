Explosivo mata dois capacetes azuis no norte do Mali

Dois soldados de paz da ONU foram mortos e cinco ficaram gravemente feridos nesta terça-feira (5) quando seu veículo atingiu uma bomba no norte do Mali, informou a missão.



"Esta manhã (terça-feira), um veículo blindado do comboio de suprimentos da Minusma atingiu uma mina na estrada Tessalit-Gao", informou a missão em comunicado.



Uma carga da missão da ONU especificou que os dois mortos eram egípcios.



A Minusma (Missão Integrada Multidimensional da ONU para a Estabilização do Mali) é uma das maiores operações de paz da ONU e uma das mais perigosas.



Os feridos foram evacuados depois que uma força de intervenção rápida foi enviada ao local, acrescentou a missão.



"A Minusma condena veementemente este ataque, que pode constituir um crime de guerra sob o direito internacional", acrescentou a missão.



Em Nova York, o Conselho de Segurança da ONU também condenou o ataque "nos termos mais fortes" e pediu às autoridades malianas que investiguem os fatos, observando que "ataques a forças de paz podem constituir crimes de guerra sob o direito internacional".



Cerca de 177 membros da missão morreram em atos hostis, quatro deles desde junho.