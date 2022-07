Peças arqueológicas encontradas sob aeroporto de Lima são declaradas patrimônio cultural

O governo peruano declarou nesta terça-feira Patrimônio Cultural da Nação 39 peças arqueológicas, algumas de quase 2.000 anos de antiguidade, encontradas em escavações para a ampliação do aeroporto Jorge Chávez, em Lima.



Entre os objetos há cerâmicas em formato de animais e vasos que pertenceram a diferentes culturas que se estabeleceram na atual capital peruana, segundo o Ministério da Cultura.



"Esses objetos constituem um testemunho da ocupação contínua da área onde agora se situa o aeroporto, ao longo do tempo, por diferentes sociedades, como Lima, Ychsma e Inca, que se desenvolveram nessa área", informou o ministério.



As peças foram encontradas recentemente em escavações para a "ampliação do terminal aéreo de Lima e possuem valor e importância histórica, tecnológica, estética e social", assinalou a pasta. "O valor tecnológico dos bens pré-hispânicos está no uso de técnicas de manufatura e cocção, no caso da cerâmica, próprias da Costa Central."



A concessionária Lima Airport Partners constrói um novo terminal de passageiros - que se somará ao atual -, como parte da ampliação do aeroporto Jorge Chávez, localizado na zona norte da capital. As obras devem ser concluídas em 2025.