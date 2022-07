O suspeito de ter feito disparos durante uma parada patriótica de 4 de julho em uma cidade próxima a Chicago foi acusado nesta terça-feira (5) de sete homicídios em primeiro grau, disse um promotor local.



O promotor do estado do condado de Lake, Eric Rinehart, informou que o suspeito Robert Crimo, de Highwood, Illinois, enfrentará eventualmente "dezenas de acusações mais". Se for condenado, enfrentará a prisão perpétua sem liberdade condicional, acrescentou.