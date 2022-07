A bolsa de Nova York fechou sem tendências definidas nesta terça-feira (5), quando a preocupação com uma possível recessão prejudicou muitas empresas e ajudou outras.



As companhias tecnológicas tiveram forte recuperação em um mercado que vê riscos menores de grandes aumentos das taxas de juros em vista do panorama de fragilidade econômica. Um cenário de taxas altas prejudica a perspectiva de ganhos futuros das tecnológicas.



Assim, o Dow Jones recuou 0,42%, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 1,75%, e o S&P; 500 registrou alta de 0,16% no fechamento.