Bonnie se transforma em 'grande furacão' e se afasta da costa mexicana do Pacífico

O furacão Bonnie, que deixou três mortos na América Central, se fortaleceu nesta terça-feira (5) enquanto começava a se afastar do litoral do Pacífico mexicano, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.



O sistema de baixa pressão, de categoria 3 na escala de Saffir-Simpson (que tem um total de 5), estava 400 km ao sul-sudoeste de Zihuatanejo (estado de Guerrero) e se deslocava rumo ao oeste a 22 com ventos máximos sustentados de 185 indicou o NHC em seu boletim das 15h00 GMT (12h00 em Brasília).



"Bonnie se transforma em um grande furacão, o primeiro da temporada do Pacífico Oriental", assinalou o NHC.



"As extensas faixas de nuvens manterão chuvas pontuais intensas [de 75 a 150 milímetros] nas regiões de Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán e Oaxaca", do oeste e do sul do território mexicano, informou, por sua vez, o Serviço Meteorológico Nacional do México.



O NHC estima que Bonnie registre entre hoje e amanhã "flutuações em sua força", e que, a partir da próxima quinta, inicie "uma tendência de enfraquecimento gradual".



Bonnie saiu no sábado para o Pacífico como tempestade tropical, depois de tocar terra na noite de sexta-feira, na mesma categoria, perto da fronteira entre Nicarágua e Costa Rica.



Na noite de domingo, alcançou a categoria 1 quando se encontrava a 285 km de Bahías de Huatulco, em Oaxaca.



De acordo com o saldo preliminar de autoridades da América Central, o sistema de baixa pressão atmosférica deixou, até domingo, pelo menos três mortos em Nicarágua e El Salvador, centenas de deslocados pelo transbordamento de rios, imóveis inundados e queda de árvores.



Bonnie é o terceiro furacão da temporada de 2022 no Pacífico mexicano.



O país latino-americano sofre todos os anos com a temporada de ciclones tropicais tanto em seu litoral do Pacífico como no Atlântico, normalmente entre maio e novembro.



Em outubro de 1997, o ciclone Paulina atingiu a costa do Pacífico mexicano como furacão de categoria 4, deixando mais de 200 mortos.