Hacker afirma ter roubado dados de bilhões de chineses

Um hacker de computação, que afirma ter roubado os dados pessoais de um bilhão de chineses, oferece agora esta informação à venda na Internet.



Se for confirmado, este vazamento de dados seria um dos mais importantes da história.



Uma amostra composta por 750.000 dados, divulgados online pelo hacker, contém os nomes, números de telefones celulares, números de identidade, endereços e datas de nascimento das pessoas afetadas.



A AFP e especialistas em segurança cibernética puderam verificar a autenticidade de alguns dos dados contidos neste trecho. Mas a real magnitude do vazamento de dados ainda não foi confirmada.



Promovida em um fórum da Internet no final de junho, mas encontrada nesta semana por especialistas em segurança cibernética, a base de dados é vendida por dez bitcoins (mais de 200.000 dólares).



A administração é muito extensa na China e as autoridades mantêm amplas bases de dados sobre a população.



A crescente sensibilização do público em geral levou os legisladores nos últimos anos a reforçar as leis sobre a proteção dos dados de pessoas físicas e das empresas.



No entanto, os cidadãos têm poucos meios para impedir que o Estado colete sua informação pessoal.



Alguns dos dados divulgados pelo hacker parecem vir dos registros históricos de empresas de entrega expressa, altamente desenvolvidas na China.



Outros contêm resumos de incidentes (acidentes de trânsito, roubos, violência conjugal, estupro, etc.) relatados à polícia de Xangai.



Quatro das 12 pessoas contatadas pela AFP confirmaram a veracidade das informações contidas no banco de dados publicado, como seus nomes e endereços.



