Em plena tensão no mercado da energia, a Noruega poderia ter que reduzir em cerca de 60% suas exportações de gás neste fim de semana devido a uma greve de um sindicato de petróleo, alertou a organização patronal do setor nesta terça-feira (5).



A greve que começou nesta terça-feira, que já obrigou a suspender as operações em três jazidas de petróleo e gás no mar do Norte, cortaria em "cerca de 60%" as exportações de gás norueguês e em mais de 340.000 barris a produção de petróleo bruto se o sindicato executa sua ameaça de estender o conflito, segundo Norsk Olje & Gass.