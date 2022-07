Para astrólogos, Rússia-Ucrânia é uma guerra das estrelas

Haverá uma guerra nuclear? Quem vai vencer? Meu filho morreu? Vários russos recorreram a astrólogos para descobrir que rumo tomará o conflito na Ucrânia, que isolou seu país de grande parte do mundo.



Elena Koroleva, que ficou conhecida em São Petersburgo apenas pelo boca a boca, prevê a vitória de Moscou, ao receber clientes em seu apartamento.



"As pessoas querem saber o que vai acontecer com a Rússia, isolada do resto do mundo" pelas sanções ocidentais aplicadas após a ofensiva contra a Ucrânia, diz à AFP esta filóloga de 63 anos.



"O cataclismo mundial se acentuará em setembro, mas a Rússia sairá estável e próspera", garante a astróloga, que cobra 5.000 rublos (US$ 83) pela consulta.



Desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro passada, os pedidos de consulta cresceram, conta ela.



- Astrologia política -



Em Moscou, o vidente Konstantin Daragan, que ficou famoso por prever "uma pandemia respiratória" antes da covid-19, anunciou sem rodeios que "a Rússia se tornará o centro do mundo" depois do conflito.



Moscou não será um pária internacional como o Ocidente deseja, sustenta.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, "vai partir em lágrimas" e "será o último governante da Ucrânia em suas fronteiras atuais", afirmou, categórico, este homem de 49 anos em sua conta no aplicativo de mensagens Telegram.



Originário do Donbass, a região no leste da Ucrânia que o Exército russo tenta conquistar, este engenheiro aeronáutico que virou astrólogo afirma ter aconselhado ministros, banqueiros e membros dos serviços secretos ucranianos.



Radicado em Moscou após a chegada do governo pró-ocidental a Kiev, em 2014, este "astrólogo político" apoia a operação russa, apesar de sua cidade, Lysychansk, ter sido devastada pelos combates.



Com a ofensiva, seus perfis de mídia social estão repletos de perguntas: "Moscou será bombardeada? Os países bálticos entrarão em pânico? Como a Polônia vai reagir?".



Uma consequência disso é que sua "Escola de Astrologia Clássica" viu seu tamanho duplicar desde 24 de fevereiro e, agora, tem cerca de 200 alunos em Moscou.



Alexei Levinson, sociólogo do centro independente russo Levada, acredita que, "para muitos russos e ucranianos confusos", acreditar nos astros é uma maneira de dar sentido às novas realidades.



"Diante de (seu) universo colapsado, alguns preferem tomar as estrelas como seu guia em vez de seus líderes", resumiu.



"A astrologia é, hoje, uma espécie de psicoterapia, ou de uma nova religião", acrescentou.



Enquanto isso, o astrólogo Vlad Ross, onipresente na imprensa ucraniana, proclama com frequência que, "gravemente doente", Vladimir "Putin não sobreviverá a março de 2023".



"Saturno no signo da Rússia contra Urano no da Ucrânia, nossa vitória é iminente", assegura a astróloga ucraniana Angela Perl em um vídeo visto um milhão de vezes desde meados de maio.



Para além das implicações geopolíticas, as pessoas na Ucrânia também procuram os astrólogos para saber se um ente querido sobreviverá à guerra, ou se devem fugir diante do avanço das tropas russas.



