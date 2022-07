O que se sabe sobre Robert Crimo, o jovem rapper preso pelo ataque a tiros perto de Chicago

Polícia disse que prendeu Robert Crimo, de 22 anos (foto: Polícia de Chicago)

Depois de horas foragido, um suspeito foi finalmente capturado.

A polícia de Chicago, nos Estados Unidos, informou na segunda-feira (4/7) que prendeu Robert E. Crimo 3º, de 22 anos, acusado de ser o responsável pelo ataque a tiros que deixou pelo menos seis mortos e mais de 30 feridos durante uma celebração de 4 de julho (Dia da Independência) nos arredores da cidade.

As motivações por trás do ataque são desconhecidas.

Em coletiva de imprensa, a polícia disse que ele foi capturado no norte de Chicago depois que um policial tentou, sem sucesso, detê-lo durante uma blitz de trânsito. O jovem tentou fugir, mas foi preso pouco depois perto de Lake Forest, no Estado de Illinois.

O FBI (a polícia federal americana) inicialmente disse considerar Crimo "suspeito". Posteriormente, o responsabilizou pelo ataque a tiros.

O jovem foi entregue à polícia de Highland Park — onde ocorreu o tiroteio.

A captura de Crimo pôs fim a horas de longas buscas. A polícia havia compartilhado detalhes e descrições do jovem e de seu carro e pedido às pessoas que se afastassem dele por considerá-lo "um homem armado e perigoso".

Perseguição

A polícia de Chicago levou quase oito horas para encontrar Crimo.

As autoridades relataram que o jovem estava dirigindo um Honda Fit com placa de Illinois. Sua descrição era de "um homem magro, branco, com olhos castanhos e cabelos castanhos, pesando cerca de 55 quilos".

Ele tem várias tatuagens, incluindo uma na bochecha de quatro listras cruzada por outra listra. Ele também tinha outras tatuagens — de rosas vermelhas e folhas verdes no pescoço e de letras cursivas acima da sobrancelha esquerda.

(foto: Getty Images)

A imprensa americana disse que Crimo é morador de Chicago e posta em suas redes sociais músicas de rap.

Um perfil com seu nome na plataforma IMDB, especializada em cinema e assuntos ligados à indústria do entretenimento, diz que "Bobby Crimo (...) é um rapper, cantor, compositor, ator e diretor americano de Chicago". As autoridades não confirmaram oficialmente se o perfil é de fato dele.

O que mais se sabe sobre Bobby Crimo

Vários videoclipes com seu nome aparecem em diferentes plataformas e redes sociais, mostrando um jovem com características físicas semelhantes às fotografias mostradas pela polícia.

Em vários dos vídeos, Crimo parece fazer apologia a armas e tiroteios em escolas.

Em um dos vídeos, intitulado On my Mind ("Na Minha Cabeça"), ele é visto com um colete e um capacete de operações militares em uma sala de aula.

(foto: YouTube)

Em determinado momento da gravação, ele enfia a mão em uma mochila e, após um corte para uma tela preta, a sala de aula é vista em caos. O jovem então sorri com malícia.

"Minhas ações serão corajosas e meu pensamento é desnecessário. Sei o que tenho que fazer, sei o que isso significa, não só para mim, mas para todos os outros", canta ele em uma das músicas.

Em outra das músicas, Are You Awake ("Você Está Acordado?"), ele diz que cometeria "um ato que definiria sua vida além de sua capacidade de se conter" e inclui uma imagem de um recorte de jornal sobre Lee Harvey Oswald, o atirador que assassinou o presidente John F. Kennedy.

O que aconteceu

O ataque a tiros ocorreu durante um dos tradicionais desfiles do Dia da Independência dos EUA, comemorado em 4 de julho.

A imprensa local diz que centenas de pessoas lotaram as calçadas da cidade para assistir a carros alegóricos, bandas de música e apresentações.

O atirador abriu fogo do telhado de uma loja de material de acampamento por volta das 10h15 no horário local, poucos minutos após o início do evento. Acredita-se que ele tenha disparado com um rifle de alta potência.

(foto: EPA)

Segundo as autoridades, ele subiu no telhado por uma escada em um beco nos fundos do prédio.

Os policiais formaram um perímetro ao redor do centro de Highland Park e afirmaram ter encontrado provas de uma arma de fogo.

- Este texto foi originalmente publicado em https://www.bbc.com/portuguese/internacional-62048253

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!