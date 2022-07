Furacão Bonnie é elevado para categoria 2 e causa fortes chuvas no México

O furacão Bonnie, que deixou três mortos na América Central, foi elevado nesta segunda-feira (4) para categoria 2 na escala Saffir-Simpson, enquanto avança paralelamente à costa do Pacífico mexicano, informaram o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos e autoridades locais.



"Bonnie se intensificou para um furacão de categoria 2 na escala Saffir-Simpson", disse o Serviço Meteorológico Nacional Mexicano (SMN) em um comunicado.



O furacão se localizava 335 quilômetros ao sul-sudeste de Acapulco (estado de Guerrero) e se deslocava ao oeste a uma velocidade de 28 com ventos de 130 e rajadas de 155 segundo o NHC em seu relatório das 21h00 GMT (18h00 de Brasília).



O SMN destacou que as faixas de nuvens do sistema vão gerar chuvas intensas, de até 150 mm, em seis estados da costa do Pacífico, mas também em Veracruz (leste), localizada na costa atlântica.



"As chuvas podem gerar deslizamentos de terra, aumento do nível de rios e córregos, transbordamentos e inundações em áreas baixas, por isso a população é instada a ficar atenta aos alertas" do SMN, acrescentou a instituição.



O NHC, no entanto, espera que Bonnie continue se movendo para o oeste - longe da terra - e desacelere nos próximos dias.



Antes da passagem do meteoro, o governo Guerrero suspendeu as aulas nesta segunda-feira em vários municípios.



Bonnie deixou o Pacífico como uma tempestade tropical no sábado, depois de tocar o solo na noite de sexta-feira, na mesma categoria, perto da fronteira entre a Nicarágua e a Costa Rica.



Na noite de domingo, Bonnie alcançou a categoria 1, de 5 na escala Saffir-Simpson, quando estava a 285 km de Bahías de Huatulco, Oaxaca, informou o SMN.



De acordo com um balanço preliminar das autoridades centro-americanas, o fenômeno deixou até domingo pelo menos três mortos na Nicarágua e em El Salvador, centenas de deslocados pelo transbordamento de rios, casas inundadas e queda de árvores.



Bonnie é o terceiro furacão da temporada 2022 no Pacífico mexicano.



O México sofre todo ano o embate de ciclones tropicais tanto em sua costa pacífica como atlântica, geralmente entre maio e novembro.



Em outubro de 1997, o furacão Paulina atingiu a costa do Pacífico mexicano como fucarão 4 deixando mais de 200 mortos, sendo os estados de Oaxaca e Guerrero os mais afetados.