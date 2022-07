Vulcão de Fogo aumenta atividade explosiva na Guatemala

O Vulcão de Fogo, próximo à capital da Guatemala, aumentou sua atividade nesta segunda-feira (4) com a expulsão de cinzas e lava, informou o Instituto de Vulcanologia (Insivumeh), mas não provocou evacuações até o momento.



"A atividade efusiva do Vulcão de Fogo (3.763 metros acima do nível do mar) registrou um aumento progressivo", disse Insivumeh em um boletim especial, localizado 35 quilômetros ao sudoeste da Cidade da Guatemala.



O Insivumeh detalhou que a intensidade das explosões gerou altas colunas de cinzas que chegam a 5.000 metros de altura, juntamente com a formação de "um novo fluxo de lava" com mais de um quilômetro de comprimento a oeste do cone vulcânico.



Relatou também a descida de fluxos piroclásticos, uma mistura de material vulcânico (cinzas, rochas de vários tamanhos e gases quentes) que se movem em altas velocidades e temperaturas pelas encostas do vulcão.



"A comunicação é mantida com os líderes" das comunidades próximas ao vulcão e autoridades municipais dos departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango e Escuintla, que compartilham sua jurisdição, para evacuar se necessário, disse Rodolfo García, porta-voz da Proteção Civil.



Até o momento, as autoridades informaram uma chuva de cinzas em uma dezena de comunidades.



Uma erupção do Vulcão do Fogo, em 3 de junho de 2018, causou um deslizamento que devastou a comunidade de San Miguel Los Lotes (Escuintla) e parte de uma estrada na cidade vizinha de Alotenango (Sacatepéquez), deixando 215 mortos e um número semelhante de desaparecidos.



Junto com o Vulcão de Fogo, os vulcões Santiaguito (oeste) e Pacaya (sul) também estão ativos na Guatemala.