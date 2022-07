Primeira-ministra sueca promete apoio à Ucrânia e sanções à Rússia

Durante sua visita à capital ucraniana nesta segunda-feira (4), a primeira-ministra sueca Magdalena Andersson pediu que a Europa aumente seu apoio à Ucrânia e que novas sanções sejam tomadas contra a Rússia.



"Não devemos deixar que a Rússia obtenha lucros graças à violação do direito internacional e de outros princípios fundamentais", declarou Andersson durante coletiva de imprensa conjunta com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky.



Andersson explicou que "a melhor forma de ganhar esta guerra é reforçar o apoio à Ucrânia e aumentar a pressão sobre a Rússia com novas sanções".



"Nosso esforço deve ser mantido por quanto tempo for preciso", afirmou, já que a Ucrânia defende "nossos valores europeus comuns".



Depois de ter visitado várias cidades da periferia de Kiev, a primeira-ministra sueca afirmou ter visto "ruas e praças com crateras onde antes havia casas de família" e onde foram "cometidos crimes horríveis" durante as primeiras semanas do conflito.



"Condeno a absurda e cruel agressão russa, a morte de civis, entre eles muitas crianças", disse Andersson.



Zelensky, por sua vez, pediu novamente para "fazer todo o possível para levar os criminosos de guerra russos à Justiça".