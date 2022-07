Em protesto contra energia fóssil, ativistas cobrem e se colam a quadro em Londres

Dois ativistas ambientais cobriram nesta segunda-feira (4) um quadro da National Gallery de Londres com uma imagem de uma paisagem devastada pelos combustíveis fósseis, e então se colaram à moldura da obra.



Os dois integrantes do movimento Just Stop Oil, que atua em defesa do fim imediato de qualquer novo projeto de petróleo ou gás, realizaram o protesto usando o quadro "A Carroça de Feno" (1821), do artista britânico John Constable, que representa uma carroça no campo cruzando um riacho.



Antes de se grudarem à pintura, os ativistas a cobriram com uma "versão reimaginada", com uma estrada no lugar do riacho, árvores secas e aviões no céu poluído. "Uma cena de pesadelo que mostra como o petróleo destruirá nossas paisagens", explicou a organização em um comunicado.



Hannah Hunt, de 23 anos, estudante de Psicologia em Brighton, que é citada na nota, afirmou que se mobiliza contra os "40 novos projetos de energias fósseis do governo", um número muito citado por associações ambientais.



"Podemos dizer adeus às aprazíveis terras verdes da Inglaterra, pois a extração de petróleo causará perdas generalizadas de plantações", declarou Hunt.



"Esse quadro faz parte do nosso patrimônio, mas não é mais importante que os 3,5 bilhões de homens e mulheres que estão em risco devido à crise climática", disse Eben Lazarus, de 22 anos, estudante de música.



Os dois ativistas não foram detidos, informou a polícia de Londres à AFP.



A Just Stop Oil realizou várias ações na semana passada em Londres, Manchester e Glasgow.