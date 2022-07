Descoberta em jardim de Londres nova espécie de nenúfar gigante

Um grupo de especialistas do Kew Gardens, um famoso jardim botânico localizado no oeste de Londres, revelou nesta segunda-feira (4) a descoberta de uma nova espécie de nenúfar gigante, a primeira recenseada desde meados do século XIX.



Espécimes deste exemplar estão em Kew Gardens há 177 anos e no Herbário Nacional da Bolívia há 34 anos antes que os botânicos se dessem conta de que se tratava de uma nova espécie.



Inicialmente, pensaram que se tratava de uma vitória-régia (Victoria amazonica), uma das duas variedades de nenúfares gigantes cujo nome presta homenagem à rainha Victoria.



Mas após pesquisas realizadas com uma equipe que viajou da Bolívia, os especialistas do jardim britânico determinaram que se tratava de uma terceira variedade.



Além de ser a espécie de nenúfar gigante mais recente, "Victoria boliviana", cujas folhas podem medir até três metros de largura, também é a maior do mundo.



Os anos de pesquisa que levaram a esta descoberta foram descritos em um artigo na revista Frontiers in Plant Sciences, publicado nesta segunda-feira.



Sementes desta terceira espécie de nenúfar gigante haviam sido doadas pelos jardins botânicos de Santa Cruz de La Sierra e La Rinconada, na Bolívia.



A ilustradora especializada em desenhos botânicos Lucy Smith, que participou da pesquisa, disse que elas foram cultivadas - sem ser referenciadas - em uma estufa em Kew nos últimos quatro anos.



"Na verdade, tínhamos escondido esse segredo maravilhoso à vista durante todo esse tempo", disse ela à AFP.



Carlos Magdalena, pesquisador especializado na conservação de espécies vegetais ameaçadas de extinção, chamou a planta de "uma das maravilhas botânicas do mundo".



Ele explicou que cerca de 2.000 espécies de plantas são descobertas a cada ano, mas "o que é muito incomum é que uma planta desse tamanho com esse nível de fama seja descoberta em 2022".



"Isso realmente mostra o quão pouco sabemos sobre o mundo natural", comentou.



"Victoria boliviana" foi nomeada em homenagem aos especialistas bolivianos da equipe e ao ecossistema natural da planta no país sul-americano.



As nenúfares gigantes têm uma flor que passa da cor branca à rosa durante a noite.



Kew Gardens é o único lugar no mundo onde os visitantes podem admirar todas as três espécies do gênero Victoria - 'amazonica', 'cruziana' e agora 'boliviana' - lado a lado.