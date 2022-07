Tempestade Bonnie deixa um morto e destruição ao passar por El Salvador

A tempestade tropical Bonnie, que atravessa o Pacífico da América Central, matou uma pessoa em El Salvador no sábado, onde também derrubou árvores, inundou ruas, alguns hospitais e casas.



"Atendemos Maura Carolina Beltrán, de 24 anos, que faleceu ao ser arrastada por uma corrente de esgoto em uma comunidade de San Martín", cerca de 15 km a leste de San Salvador, disse à AFP o porta-voz dos Comandos de Salvamento, Herbert Vanegas.



A tempestade tropical Bonnie permanece próxima à costa salvadorenha, 270 km ao sul de San Salvador, informou o Ministério do Meio Ambiente. De acordo com a última atualização do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (CNH), está se movendo para oeste a 28 com ventos de 95



O ministro do Interior, Juan Carlos Bidegaín, declarou que em várias áreas de San Salvador foram registradas emergências, mas "não houve mortes, apenas perdas materiais".



"Tivemos mais de 250 pessoas afetadas, vamos abrigá-las no Centro Esportivo El Polvorín", ao sul de San Salvador, destacou.



Em diferentes pontos da capital salvadorenha, foram reportadas quedas de árvores e de muros e a força das correntes arrastou veículos.



Nas redes sociais, cidadãos compartilharam imagens de hospitais e casas inundados.



"Bonnie gerou chuvas e trovoadas muito fortes na zona costeira, na cordilheira vulcânica e na região metropolitana de San Salvador, com rajadas de ventos e granizo em algumas áreas", detalhou o Ministério do Meio Ambiente.



Tropas do Exército e da Proteção Civil foram mobilizadas para remover árvores caídas de ruas movimentadas. Nesta madrugada, as chuvas já estavam diminuindo em El Salvador.



A agência de ajuda humanitária Cruz Verde de El Salvador relatou o desabamento de pelo menos uma casa e a inundação de alguns rios, sem representar um perigo iminente até o momento.



El Salvador, com apenas 20.742 km2 e 6,7 milhões de habitantes, tem 87% de seu território vulnerável a enchentes e deslizamentos de terra.



Bonnie, que se formou no Caribe, atingiu a costa na noite de sexta-feira entre a Nicarágua e a Costa Rica sem causar grandes danos.



Partiu no sábado do território continental em direção ao Pacífico, onde gerou fortes chuvas.



"À medida que Bonnie avança sobre o Pacífico, as chuvas associadas" afetarão o noroeste da Costa Rica, o sudoeste da Nicarágua e o sul de El Salvador até a noite, detalhou o CNH.



Espera-se que Bonnie continue paralela à costa da América Central nos próximos dias, "com um fortalecimento e a expectativa de que se torne um furacão na segunda-feira" quando estiver na costa do México, segundo o NHC.