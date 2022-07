Cargueiro russo com petróleo iraniano apreendido é transferido para porto grego de Pireu

Um navio russo carregado com petróleo iraniano, que havia sido apreendido na Grécia em meados de abril a pedido dos Estados Unidos, está indo para o porto de Pireu, perto de Atenas, informaram as autoridades marítimas gregas à AFP.



O petroleiro, que estava em Karystos, um porto no sul da ilha grega de Eubeia, partiu por volta das 7h00 (1h00 de Brasília) em direção ao Pireu, segundo o Marine Traffic, um site especializado em tráfego marítimo.



Em 19 de abril, as autoridades gregas imobilizaram na costa de Eubeia o petroleiro russo "Pegas", renomeado alguns dias depois como "Lana", de acordo com as sanções europeias impostas como resultado da guerra na Ucrânia.



Segundo informações da época, o navio transportava 115.000 toneladas de petróleo iraniano.



As autoridades gregas anunciaram mais tarde que o navio e sua tripulação seriam liberados.



O petróleo, no entanto, foi apreendido, a pedido da justiça americana, e iniciou-se um processo de transferência do petróleo bruto para um navio fretado por Washington.



Os Estados Unidos impõem sanções econômicas ao Irã que afetam suas exportações de petróleo.



O ministério das Relações Exteriores do Irã exigiu que o governo grego, por meio da Organização Marítima Internacional (OMI), liberasse o navio e acusou os Estados Unidos de terem transferido a carga.



Em retaliação, Teerã apreendeu dois cargueiros gregos.



Segundo a agência grega Athens News, o petróleo transferido pode chegar a 60.000 toneladas.



