Gâmbia proíbe exportação de madeira por medo de contrabando

Gâmbia suspendeu nesta sexta-feira todas as exportações de madeira, em meio a relatos de que o país do oeste da África serve como ponto de passagem para o contrabando ilegal de jacarandá, uma espécie ameaçada.



"Todas as licenças existentes emitidas para a de madeira foram revogadas permanentemente", anunciou o Ministério da Informação, ao instruir as autoridades portuárias a impedir que as toras sejam carregadas nos navios.



Segundo o ministério, está proibida a exportação, reexportação ou importação do jacarandá africano, árvore protegida pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Fauna e Flora Silvestres (Cites). Sua madeira é cobiçada para a fabricação de móveis e instrumentos musicais.



O governo não explicou a proibição, mas a aplicou após relatos de contrabando de madeira que passa pelo país, principalmente após ser extraída ilegalmente na região vizinha de Casamance, Senegal.



Segundo a não governamental Agência de Investigação Ambiental em um relatório de 2020, Gâmbia serviu como ponto de passagem para 1,6 milhão de árvores da espécie desde 2012. Citando entrevistas com traficantes, o documento aponta que o tráfico de jacarandá "explodiu rapidamente" em 2012 devido à forte demanda da China.