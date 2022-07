Assange recorre de decisão de extradição para os EUA

O fundador do Wikileaks, Julian Assange, apresentou recurso nesta sexta-feira (1) no Reino Unido contra a ordem de extradição para os Estados Unidos, informou a Alta Corte de Londres.



O australiano, de 50 anos, é processado nos Estados Unidos, onde poder ser condenado a 175 anos de prisão pelo vazamento de documentos confidenciais.



Após uma longa disputa judicial, a ministra britânica do Interior, Priti Patel, assinou em 17 de junho o decreto de extradição.



Assange, detido há três anos na prisão de segurança máxima de Belmarsh, perto de Londres, tinha até hoje para apelar.



A justiça britânica recebeu uma "notificação de Julian Assange" para recorrer da extradição.



Nesta sexta, dezenas de pessoas - incluindo sua esposa Stella Assange - se reuniram em frente ao ministério de Interior para protestar contra a ordem de extradição.