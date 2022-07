Itália devolve 30 peças arqueológicas ao México

As autoridades da Itália devolveram ao México trinta peças arqueológicas, apreendidas pelo organismo especializado na proteção do patrimônio cultural. A entrega inclui estatuetas, vasos e colares das culturas totonaca, michoacana, coyotlatelco, zapoteca, mixteca e maia.



"Trata-se de um gesto concreto de diplomacia cultural", declarou nesta sexta-feira (01) Darío Franceschini, ministro da Cultura, após confirmar o compromisso da Itália em combater o tráfico ilícito de bens culturais e "devolver o patrimônio cultural aos países de origem".



As peças, apreendidas pelos agentes do Comando de Proteção do Patrimônio Cultural do Corpo de Carabineiros em várias regiões da Itália, foram autenticadas por funcionários do Museu das Civilizações de Roma e do Instituto Nacional de Antropologia e História do México.



A cerimônia contou com a presença do general Teo Luzi, comandante-geral dos Carabineiros, o general Roberto Riccardi, do Comando para a Proteção do Patrimônio Cultura, assim como Carlos García de Alba, embaixador do México na Itália.



Entre as peças, estão três estatuetas feitas em terracota - argila e pedra - pertencentes à cultura maia do estado de Campeche (séculos VI a X d.C) e à cultura remojada do estado de Veracruz (séculos III a VII dC).



Peças da cultura teotihuacana do planalto central no México, dos séculos III a VII d.C, e dos vales centrais de Oaxaca, dos séculos XI a XVI d.C, também foram incluídas.



Além das estatuetas antropomórficas de terracota, foram devolvidos um colar de pedra e um jarro de argila com ornamentos.



Por sua parte, as autoridades mexicanas anunciaram a devolução oficial de 1.271 documentos para a Itália. Os papéis integram o arquivo pessoal do autor e escultor italiano Ettore Ferrari (1845-1929) e também a estátua de Giordano Bruno, localizada na famosa praça do Campo de Fiori, no coração de Roma.