Cadela cai no mar Mediterrâneo e sobrevive nadando dois dias

Jolie voltou para a Dinamarca com a família após dois dias desaparecida no mar Mediterrâneo (foto: Reprodução / Redes sociais)

O reencontro entre uma família e um cachorrinho perdido chamou atenção na Espanha. A cadela Jolie seguia com os donos de barco para Ibiza, no mar Mediterrâneo, quando caiu da embarcação. Dois dias depois, a polícia da cidade de Águillas, no litoral espanhol, encontrou o animal.

Jolie estava com um microchip da Dinamarca, de onde são os donos. Segundo a corporação, o animal foi encontrado por uma família de nadadores na última sexta-feira (24/6) e foi entregue aos policiais. Em seguida, ela foi levada para uma ONG protetora dos animais, chamada Aguiproan. A partir daí, começaram as investigações para localizar os donos da cadela.

No mesmo dia, o Centro de Comunicações espanhol recebeu ligação telefônica de uma mulher de Cádiz, informando que recebeu uma chamada de uma amiga dos Estados Unidos informando-a do ocorrido com a filha. Foi aí que descobriram a história de Jolie - que passou dois dias nadando no Mediterrâneo.

Foi graças ao microchip que a ONG conseguiu verificar que o animal que chegou ao litoral de Águillas era Jollie. A organização contatou os dinamarqueses, que retornaram para buscar o pet.

De acordo com a polícia, Jolie caiu do barco durante uma tempestade, sendo impossível o resgate após as tentativas de localizar o bicho na água. O vídeo do reencontro foi compartilhado pela polícia.

No comunicado, a corporação afirma que Jolie é uma sobrevivente e que “é um final bonito para uma incrível história de sobrevivência”.