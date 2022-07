França anuncia fim de força europeia no Mali para lutar contra jihadistas

A França anunciou nesta sexta-feira o fim da força especial Takuba no Mali, um grupo de unidades especiais europeias que tinha como missão lutar contra o jihadismo no país.



Takuba foi uma missão criada pela ex-ministra das Forças Armadas francesas Florence Parly para compartilhar com outros países europeus as tarefas de combate aos jihadistas na região do Sahel.



A dissolução da força é consequência dos dois golpes de Estado no Mali, em agosto de 2020 e maio de 2021, da deterioração das relações França-Mali e do fim, este ano, da força antijihadista francesa Barkhane.



A missão Takuba chegou a reunir 12 países europeus e até 900 soldados de elite.



Os militares tinham a missão de ajudar as forças do Mali a ganhar autonomia e recuperar os territórios abandonados pelo Estado ante os grupos jihadistas ligados à Al Qaeda ou ao grupo Estado Islâmico (EI).