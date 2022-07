Banco Mundial cria fundo para melhor prevenir e responder a futuras pandemias

O conselho de administração do Banco Mundial (BM) aprovou nesta quinta-feira (30) a criação de um fundo para financiar investimentos para fortalecer o combate às pandemias que estão por vir.



"O devastador custo humano, econômico e social da covid-19 ressaltou a necessidade urgente de uma ação coordenada para construir sistemas de saúde mais fortes e mobilizar recursos adicionais", disse o Banco Mundial em comunicado.



O chamado fundo de intermediação financeira (FIF) apoiará a prevenção, preparação e resposta (PPR), com foco em países de baixa e média renda.



O BM acrescentou que o fundo, que deve ser inaugurado no final do ano, foi desenvolvido sob a liderança dos Estados Unidos, Itália e Indonésia como parte de suas presidências do G20, com amplo apoio do bloco.



O fundo será usado em várias áreas, incluindo vigilância de doenças e mais de US$ 1 bilhão em compromissos já foram anunciados.



O dinheiro fornecerá financiamento "para complementar o trabalho das instituições existentes no apoio a países e regiões de baixa e média renda para se preparar para a próxima pandemia", segundo o BM.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) é uma das partes interessadas no projeto e fornecerá conhecimento técnico, disse seu presidente, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Um porta-voz do BM disse à AFP que, se a pandemia de covid-19 ainda estiver presente no momento em que o fundo for implementado, poderá ser usado para fornecer apoio contra pandemias atuais e futuras.