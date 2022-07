Dez pessoas foram mortas em um ataque com mísseis russos contra um prédio de apartamentos no porto de Odessa, no sul da Ucrânia, anunciou um alto funcionário ucraniano na manhã desta sexta-feira.



"O número de mortos em um edifício residencial subiu para dez", anunciou o porta-voz da administração regional de Odessa, Sergei Bratchuk, indicando que foi um "ataque de míssil realizado por uma aeronave estratégica do Mar Negro".