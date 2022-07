Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta quinta-feira, registrando sua primeira queda mensal desde novembro passado, em um mercado cada vez mais preocupado com a deterioração da economia.



O barril do Brent para entrega em agosto caiu 1,27% e fechou a 114,81 dólares no mercado londrino. Em Nova York, o barril do WTI também para agosto caiu 3,66%, a 105,76 dólares, fechando o mês em queda de 7,7%.



O "mercado fácil da primeira metade do ano, que atraía todo mundo, desapareceu devido a fundamentos mais atenuados", comentou o analista da Oanda Edward Moya.