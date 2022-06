O secretário de Estado americano, Antony Blinken, expressou nesta quinta-feira (30) a solidariedade de Washington com o povo de Hong Kong pelo que chamou de uma "erosão da autonomia" da ilha sob o governo chinês, ao mesmo tempo em que pediu que sejam restabelecidas as liberdades pessoais dos civis.



"Agora é evidente que as autoridades de Hong Kong e Pequim não veem mais a participação democrática, as liberdades fundamentais e os meios de comunicação independentes" como parte do modelo de governo 'Um país, dois sistemas', acordado pela Grã-Bretanha e a China no momento da devolução da colônia em 1997, afirmou o chefe da diplomacia americana em um comunicado.