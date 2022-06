Putin nega responsabilidade por crise alimentar mundial

O presidente russo Vladimir Putin negou nesta quinta-feira(30) toda a responsabilidade da Rússia com a crise alimentar mundial, ao receber seu colega indonésio Joko Widodo, cuuo país assume a presidência rotativa do G20.



"Não impomos nenhuma restrição à exportação de fertilizantes, nem de produtos alimentícios", disse Putin ao receber Widodo no Kremlin um dia após a visita do presidente indonésio à Ucrânia.



Putin culpou as sanções ocidentais impostas à Rússia, que, visando especialmente os proprietários de empresas de fertilizantes, tornam "difícil" fornecer alguns produtos internacionalmente.



A Rússia "também não coloca obstáculos à exportação de trigo ucraniano", disse Putin, acrescentando que está "em contato permanente" com o órgão da ONU encarregado do assunto.



O conflito na Ucrânia afetou o equilíbrio alimentar mundial, levantando temores de uma crise que afetará particularmente os países mais pobres.



A Ucrânia, grande exportadora de cereais, especialmente milho e trigo, viu sua produção bloqueada pela ofensiva militar de Moscou.



A Rússia garante que liberará os navios ucranianos carregados de produtos alimentícios se o exército ucraniano realizar a desminagem de suas rotas marítimas, opção rejeitada pela Ucrânia, que teme pela segurança de suas costas do Mar Negro.



Por sua vez, a Rússia, outra potência em produção de cereais, não pode vender sua produção e seus fertilizantes devido às sanções ocidentais que afetam os setores financeiro e logístico.



O Kremlin anunciou esta semana que "respondeu positivamente" ao convite para a cúpula do G20 em Bali, Indonésia, em novembro, sugerindo que Putin espera estar lá.



Os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, estão pressionando a Indonésia a excluir a Rússia desta reunião, da qual a Ucrânia também é país convidado.