Consumidores europeus acusam Google de descumprir regras sobre proteção de dados

Associações de consumidores de cinco países europeus denunciaram o Google às autoridades nacionais de proteção de dados pessoais, anunciou a Federação de Associações Europeias de Consumidores (BEUC) nesta quinta-feira (30).



Essas organizações - da França, Grécia, Noruega, República Tcheca e Eslovênia - acusam a gigante americana de incitar os usuários a "autorizarem um acordo extensivo e invasivo" de seus dados pessoais ao criar uma conta, algo que violaria o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) do bloco comunitário.



Ao criar uma conta no Google, "uma única etapa é suficiente para autorizar o Google a vigiar e explorar tudo o que você faz. Caso uma pessoa queira se beneficiar dos parâmetros que dão prioridade à proteção da vida privada, enfrentará um longo processo e opções pouco claras e confusas", denunciou a diretora-geral-adjunta da BEUC, Ursula Pachl.



"A proteção da vida privada deveria ser a opção padrão e a mais fácil", acrescentou a responsável.



A Federação salienta que os consumidores às vezes são obrigados a criar uma conta no Google, por exemplo, quando compram um smartphone que funciona com o sistema operativo Android (algo que ocorre com 7 a cada 10 telefones no mundo) e querem baixar aplicativos da Google Play Store.



Em contrapartida, o Google assegura que as opções propostas aos usuários quando criam uma conta "estão apresentadas de forma clara" e que são "fáceis de compreender".



"Nós o desenvolvemos baseado nos resultados de investigações profundas de acordo com as diretrizes das autoridades de proteção de dados e as respostas dos testes de usuários", indicou um porta-voz da empresa em comunicado.