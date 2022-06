Sete mortos em deslizamento de terra na Índia

Pelo menos sete pessoas morreram em um deslizamento de terra no estado indiano de Manipur (nordeste), onde dezenas de pessoas desaparecidas foram encontradas, informaram as autoridades nesta quinta-feira.



Dezenove pessoas foram resgatadas com vida dos escombros após o incidente que soterrou um acampamento de construção de uma linha férrea no distrito de Noney, no estado de Manipur, detalhou a mesma fonte.



Chuvas e outros deslizamentos estão dificultando as operações de resgate, disse o Exército indiano.



O primeiro-ministro indiano Narendra Modi disse no Twitter que seus pensamentos estão com as famílias enlutadas.



O nordeste da Índia foi atingido por fortes chuvas que provocaram deslizamentos de terra e inundações.



De acordo com especialistas, as mudanças climáticas estão aumentando o número de eventos climáticos extremos no mundo, inclusive na Índia, onde barragens, desmatamento e projetos de desenvolvimento contribuem para desastres.