Rússia afirma que tem mais de 6.000 prisioneiros de guerra ucranianos

A Rússia anunciou que tem mais de 6.000 prisioneiros de guerra ucranianos e confirmou que trocou, na quarta-feira, 144 combatentes ucranianos pelo mesmo número de russos e separatistas pró-Moscou.



"O número total de militares ucranianos capturados ou que se renderam supera 6.000", afirmou em um comunicado o porta-voz do ministério russo da Defesa, Igor Konashenkov.



Não foi possível verificar o número com fontes independente.



Konashenkov também confirmou que Kiev e Moscou trocaram 144 prisioneiros na quarta-feira, como anunciou o governo ucraniano. Esta foi a maior operação do tipo desde o início da ofensiva, em fevereiro.



"Quase todos (os combatentes russos e pró-Moscou) que foram liberados estão feridos ou gravemente feridos. Estão recebendo os atendimentos médicos necessários", declarou Konashenkov.