Separatistas pró-Rússia acusam Ucrânia de bombardear civis com armamento ocidental

Os separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia acusaram nesta quinta-feira (30) as forças de Kiev de bombardear civis com lançadores de mísseis americanos sofisticados e obuses europeus que acabaram de receber.



O governo dos Estados Unidos anunciou no início de junho que pretendia entregar à Ucrânia sistemas de lançamento de mísseis do tipo M142 HIMARS, com um alcance um pouco maior do que seus equivalentes de fabricação russa e soviética, para permitir que o exército de Kiev destrua as baterias inimigas sem ser atingido.



Vários países europeus também forneceram recentemente obuses às forças ucranianas.



"Os novos obuses e HIMARS já foram colocados em prática contra a população civil de nosso território", disse Romain Vedmedenko, "vice-ministro do Interior" dos separatistas da região de Lugansk, sem revelar mais detalhes.



"Há um fluxo constante de novas armas a partir da Europa", acrescentou.



Não foi possível comprovar as afirmações com fontes independentes. Os separatistas pró-Rússia acusam com frequência as forças ucranianas de bombardear civis nas áreas que controlam.