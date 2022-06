Talibãs negociam com EUA desbloqueio de fundos para Afeganistão

Uma delegação dos talibãs chegou nesta quarta-feira (29) ao Catar para discutir com os Estados Unidos um mecanismo que permita desbloquear fundos internacionais e garantir que sejam usados para fins humanitários, após o terremoto mortal ocorrido no Afeganistão.



O ministro talibã de Relações Exteriores, Amir Khan Muttaqi, chegou a Doha com representantes do Ministério de Finanças e do banco central para negociar com o representante especial dos EUA para o Afeganistão, Tom West, indicou no Twitter o porta-voz da diplomacia talibã, Hafiz Zia Ahmed.



Após o aceno ao poder talibã em agosto de 2021, Washington requisitou em fevereiro 7 bilhões de dólares de reservas do banco central afegã depositados nos Estados Unidos.



O presidente americano Joe Biden desejava que metade dessa quantia fosse reservada à indenização das famílias das vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001 e a outra metade à ajuda humanitária ao Afeganistão, mas garantindo que o dinheiro não caísse nas mãos dos talibãs.



O país, assolado por uma grave crise econômica, foi atingido na semana passada por um terremoto de magnitude 5,9, no leste do país, que deixou mais de mil mortos e milhares de deslocados.



"Trabalhamos fervorosamente para resolver questões difíceis sobre o uso desses fundos de forma a assegurar que beneficiem o povo afegão e não aos talibãs", declarou na semana passada Karine Jean-Pierre, porta-voz da Casa Branca.



Um membro do conselho de administração do banco central do Afeganistão confirmou nesta quarta à AFP que havia negociações em andamento, mas alertou que poderia levar tempo.



"Os detalhes do mecanismo de transferência de reservas ao banco central não foram fechados", disse Shah Mehrabi, que também é professor de Economia no Montgomery College, nos Estados Unidos.



O Departamento de Estado dos EUA não confirmou a princípio essas negociações.



Mehrabi indicou que 3,5 bilhões de dólares deveriam ser entregues ao banco central e propôs "um desbloqueio limitado e controle de reservas, como 150 milhões mensais para pagar importações".



Essa medida ajudaria a reforçar a moeda afegã, estabilizar preços e permitir que sua população adquira produtos básicos como pão, azeite, açúcar e combustível, apontou o economista.



O uso desses fundos "pode ser controlado e auditado de maneira independente por gabinetes externos", acrescentou.



Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, 24 milhões de afegãos, mais da metade da população, precisam de ajuda humanitária urgente.



