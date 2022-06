EUA afirmam que viagem à Venezuela se concentrou em 'bem-estar' de americanos

Os Estados Unidos informaram nesta quarta-feira que a viagem de uma delegação do país à Venezuela se concentrou "no bem-estar dos cidadãos americanos".



O presidente Nicolás Maduro anunciou a visita dos funcionários americanos na última segunda-feira, para discutir uma "agenda bilateral", enquanto a oposição afirmou ter conversado com eles separadamente, para tentar impulsionar a retomada das negociações com o governo.



Segundo o Departamento de Estado, a delegação foi formada por Roger Carstens, enviado especial para assuntos de reféns, e Jimmy Story, embaixador dos EUA para a Venezuela. A viagem a Caracas teve como objetivo "discutir o bem-estar e a segurança dos cidadãos americanos na Venezuela", disse um porta-voz do departamento.



A viagem aconteceu dias depois que a família do ex-marine americano preso sob a acusação de terrorismo na Venezuela Matthew Heath denunciou que o mesmo havia tentado se matar e se queixou de que o governo americano não reagiu rapidamente às preocupações sobre o seu estado.



Os Estados Unidos afirmam que Heath foi preso injustamente. Outros dois americanos foram libertados em março, após uma visita de funcionários do governo Biden a Caracas.