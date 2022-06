O presidente russo, Vladimir Putin, denunciou nesta quarta-feira (29) as "ambições imperiais" da Otan que busca, segundo disse, afirmar sua "hegemonia" através do conflito na Ucrânia.



"A Ucrânia e o bem-estar do povo ucraniano não são o objetivo do Ocidente, nem da Otan, mas um meio para defender seus próprios interesses", disse Putin em uma visita ao Turcomenistão.



"Os países que lideram a Otan querem (...) afirmar sua hegemonia, suas ambições imperiais", acrescentou.