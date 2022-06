Negociações sobre programa nuclear iraniano ainda não avançam 'como esperado pela UE'

As negociações indiretas entre o Irã e os Estados Unidos para a retomada do programa nuclear de Teerã de 2015 ainda não estão avançando "como esperado" pela União Europeia, disse o negociador do bloco, Enrique Mora, nesta quarta-feira (29).



"Dois dias intensos de conversas de proximidade em Doha", declarou Mora no Twitter. "Infelizmente, o progresso que a equipe da UE, como coordenadora, esperava ainda não ocorreu. Continuaremos trabalhando com maior urgência para retomar um acordo chave para a não proliferação" nuclear, acrescentou.



O emissário americano para o Irã, Robert Malley, e o negociador iraniano, Ali Bagheri, iniciaram na terça-feira conversas indiretas na capital do Catar com a intermediação da UE para desbloquear as negociações em Viena sobre o programa nuclear iraniano.