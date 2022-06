Pesquisa aponta que imagem da China permanece desfavorável entre países desenvolvidos

A opinião da maioria sobre a China é cada vez mais desfavorável no mundo desenvolvido, com recordes de críticas nos Estados Unidos, Alemanha e Coreia do Sul, segundo os resultados de uma pesquisa divulgados nesta quarta-feira (29).



A pesquisa do Centro de Investigações Pew abrangeu 19 países e mostrou uma crescente deterioração da reputação da China nos últimos anos, à medida que se aprofundam as preocupações sobre o poder econômico e militar de Pequim, seu histórico de direitos humanos e as origens da pandemia de covid-19.



Cerca de 82% dos americanos, 80% dos sul-coreanos e 74% dos alemães e canadenses consideraram a China de forma desfavorável, revelou a pesquisa, que registrou níveis recorde em cada um desses países.



A China também registrou seus níveis mais altos de imagem negativa em países como Japão (87%), Austrália (86%) e Suécia (83%).



A reputação do gigante asiático foi corroída na Coreia do Sul, país contra o qual Pequim lançou uma campanha de retaliação econômica em 2017, depois que Seul e os Estados Unidos implantaram um sistema antimísseis que os dois aliados defendem como mecanismo de resposta à Coreia Norte, e não à China.



Pequim também impôs sanções econômicas contra a Austrália, onde as preocupações aumentaram nos últimos meses logo depois que o país denunciou a presença de navios espiões chineses perto de suas águas.



A imagem da China piorou inclusive em alguns dos países com que mantém relações mais próximas. Na Grécia, onde a China fez grandes investimentos, sua impopularidade atingiu 50%.



Um caso atípico foi Israel, onde a opiniões sobre a China se dividiram quase igualmente e, em contraste com as nações ocidentais, a maioria dos entrevistados pediu para priorizar as relações econômicas até mesmo sobre os direitos humanos.



A pesquisa foi respondida por 24.525 adultos, de 14 de fevereiro até 3 de junho.