Medidas a favor do poder aquisitivo contêm inflação na Alemanha

A inflação na Alemanha desacelerou levemente em junho, graças a medidas adotadas pelo governo a favor do poder aquisitivo no setor de transportes. No entanto, o índice ainda continua em nível historicamente alto, segundo dados preliminares publicados nesta quarta-feira(29).



A alta dos preços foi de 7,6% interanual, ou seja, 0,3 pontos a menos que o recorde em maio, informou o instituto de estatísticas Destatis.



Este nível foi abaixo das previsões dos analistas da Factset, que apostavam em uma alta de 8,1%.



O Índice Harmonizado de Preços, de comparação entre os países europeus, também reduziu levemente a 8,2%, ainda longe da meta a médio prazo de 2% estabelecida pelo Banco Central Europeu.



Esta foi a primeira desaceleração da inflação registrada pela Alemanha desde janeiro.



Esta redução é explicada, principalmente, pela medidas temporárias implementadas pelo governo para aliviar as contas de eletricidade dos lares, indicou o Destatis.