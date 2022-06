Polícia evacua 27 casas depois de encontrar sete toneladas de fogos de artifício na Califórnia

Moradores de 27 casas foram evacuados pela polícia depois que sete toneladas de fogos de artifício foram encontrados em um bairro de uma cidade californiana, informou a promotoria de Los Angeles na terça-feira (28).



Agentes de várias forças de segurança, incluindo bombeiros, trabalharam durante horas na tarde e noite de segunda-feira para retirar os mais de seis mil quilos de fogos de artifício que estavam armazenados ilegalmente numa casa e num armazém na cidade de Azusa.



A apreensão ocorre menos de uma semana antes do Dia da Independência dos Estados Unidos, comemorado em 4 de julho com fogos de artifício coloridos, entre outras atrações.



Este ano, no entanto, várias cidades da Costa Oeste cancelaram seus shows devido a incêndios florestais, com a região entrando na temporada de chamas.



"Fogos de artifício são ilegais no condado de Los Angeles e em várias cidades vizinhas devido à vegetação e incêndios em casas, bem como aos milhões de dólares em danos, ferimentos e até mortes", disse o escritório do procurador do condado de Los Angeles em um comunicado.



Uma pessoa foi presa durante a operação realizada após as autoridades receberem uma denúncia. As autoridades, que abriram uma investigação, também apreenderam US$ 10 mil em dinheiro e armas de fogo ilegais.



Os moradores puderam voltar para suas casas por volta da meia-noite de segunda-feira, informou a mídia local.