Responsável por pirâmide bilionária é condenada a 11 anos de prisão nos EUA

Uma das responsáveis por executar um esquema de pirâmide que acumulou mais de um bilhão de dólares foi condenada a 11 anos e três meses de prisão na Califórnia, nos Estados Unidos, anunciou o Departamento de Justiça estadual nesta terça-feira (28).



Paulette Carpoff, de 51 anos, controlou junto de seu esposo Jeff o esquema bilionário que, durante anos, lesou investidores com a promessa de geradores portáteis de energia solar que nunca chegaram a ser fabricados.



Dessa maneira, o casal financiava uma vida luxuosa que incluía casas em Las Vegas e no Caribe, joias e uma coleção de cerca de 150 veículos, na qual se destacavam os carros esportivos do falecido ator Burt Reynolds.



"Paulette Carpoff foi sentenciada e responsabilizada por conspirar com outros para realizar um esquema de pirâmide que lesou os investidores em cerca de um bilhão de dólares e financiou seu estilo de vida luxuoso e o de seu marido", disse Jeffrey D. Pittano, da Corporação Federal de Asseguradora de Depósitos.



O casal da Califórnia se declarou culpado das acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em 2020. No ano passado, Jeff Carpoff foi condenado a 30 anos de prisão.



Segundo os documentos judiciais, entre 2011 e 2018, sua empresa, DC Solar, fabricou unidades de geradores solares móveis que eram montados em trailers e usados para fornecer energia de emergência para torres de telefonia celular e iluminação em eventos esportivos.



Os investidores foram atraídos pela promessa de generosos créditos fiscais federais para energia solar e os lucros de arrendamento das unidades.



Contudo, após as investigações, as autoridades disseram que não existia nem metade dos aproximadamente 17.000 geradores solares que a empresa dizia fabricar.



Os conspiradores criaram estados financeiros falsos e obtiveram contratos de arrendamento falsos, entre outros esforços para ocultar a fraude.