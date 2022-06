Wall Street fecha em queda, puxada por queda de confiança do consumidor nos EUA

A bolsa de Nova York, que abriu no azul nesta terça-feira (28), fechou no vermelho, afetada pelos dados da confiança dos consumidores na economia.



O índice principal Dow Jones recuou 1,56% a 30.946,99 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq voltou a puxar o mercado após se recuperar na semana passada, perdendo 2,98% a 11.181,54 unidades.



O S&P; 500, por sua vez, perdeu 2,01% a 3.821,55 unidades.



O dia começou no terreno positivo, com boas notícias da China que anunciou uma redução à metade da duração das quarentenas para viajantes que chegarem ao país.



É "a maior mudança até agora de sua política de luta contra a pandemia que isolou o país (asiático) e causou preocupações econômicas", comemorou Art Hogan, da National Securities.



Mas a confiança dos consumidores americanos se degradou em junho mais do que o esperado pelo mercado, situando-se em seu nível mais baixo desde fevereiro de 2021, segundo o índice do Conference Board publicado precisamente nesta terça-feira.



A 98,7 pontos, o índice perdeu 4,5 unidades com relação a maio, que ao mesmo tempo sofreu uma revisão para baixo (a 103,2 pontos contra 106,4 pontos anunciados na estimativa inicial).



Os analistas esperavam 101 pontos para junho.



"A confiança diminuir é normal com o que acontece com a inflação e não é necessariamente ruim para o mercado, pois significa que os preços deveriam diminuir e o Fed deveria ser menos agressivo" em sua política monetária, refletiu Gregori Volokhine, da Meeschaert Financial Services.



"O que é mais inquietante é que as expectativas de inflação dos americanos continuam em 8% em 12 meses, o que mostra que não têm confiança na política do Fed" de elevar taxas para conter a alta de preços, acrescentou Volokhine.



Os grandes nomes da tecnologia arrastaram o Nasdaq, como Amazon, Meta ou Tesla, que caíram todos mais de 5%. Os fabricantes de semicondutores também registraram queda, como AMD (-6,24%) o Nvidia (-5,26%).



