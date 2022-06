Johnson pedirá a aliados da Otan que aumentem gastos militares

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pedirá a seus aliados da Otan em uma cúpula em Madri na quarta-feira que aumentem seus gastos militares em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, informou Downing Street nesta terça-feira (28).



Os países da Otan se comprometeram em 2014, após a anexação da Crimeia pela Rússia, a aumentar seus orçamentos de defesa para 2% do PIB até 2024.



Apenas oito dos 30 países membros atingiram ou superaram essa meta em 2021, mas muitos deles se rearmaram por causa da guerra na Ucrânia.



"Precisamos que os aliados, todos os aliados, se esforcem para usar seus recursos para restaurar a dissuasão e fornecer defesa para a próxima década", dirá Boris Johnson em sua intervenção planejada para quarta-feira na cúpula da organização em Madri, segundo um comunicado divulgado por Downing Street.



"Os 2% sempre foram concebidos como piso, não como teto, e os aliados devem continuar se mobilizando neste momento de crise", acrescentará.



Boris Johnson chega à cúpula da Otan com o compromisso de fortalecer a presença militar britânica na Estônia, país báltico que faz fronteira com a Rússia.



Londres também contribuirá para a anunciada transformação da Força de Resposta da Otan, que passará dos atuais 40.000 soldados para mais de 300.000.