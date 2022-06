Biden pede combate a traficantes após morte de 50 migrantes em caminhão no Texas

Autoridades americanas iniciaram uma investigação nesta terça-feira (28), um dia depois de pelo menos 50 migrantes, 22 deles mexicanos, terem sido encontrados mortos dentro e ao redor de um caminhão abandonado à margem de uma estrada em San Antonio, Texas, uma tragédia que o presidente Joe Biden atribuiu a traficantes de pessoas.



A oposição não demorou a criticar o democrata por sua responsabilidade neste drama, um dos piores na história do país, acusando-o de não aplicar uma política firme na fronteira.



A descoberta ocorreu durante a noite, quando um funcionário da cidade de San Antonio ouviu um pedido de ajuda vindo próximo de uma rodovia onde ele estava trabalhando e abriu a porta traseira do caminhão.



Os socorristas retiraram 46 cadáveres e 16 pessoas "conscientes", incluindo quatro crianças, que foram levadas a hospitais próximos, segundo o chefe dos bombeiros Charles Hood.



Depois de um dia com temperaturas que beiravam os 40 graus, "os pacientes que vimos estavam quentes ao toque, sofrendo de insolação, exaustão pelo calor, pois não havia indícios de água no veículo", descreveu.



O número de mortos aumentou para 50 nesta terça-feira, disse à AFP um oficial da polícia de imigração, sem especificar se novos corpos foram encontrados ou se alguns dos feridos morreram no hospital.



"É uma tremenda desgraça (...) Até agora são 50 mortos: 22 do México, 7 da Guatemala, dois de Honduras e 19 ainda sem informação sobre sua nacionalidade", afirmou o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, em coletiva de imprensa.



López Obrador acrescentou que o tema da migração será "central, básico" em sua reunião com Biden em 12 de julho. É uma "amarga prova" da necessidade de apoiar políticas que busquem o desenvolvimento para que as pessoas não precisem sair de seus locais de origem.



-"Indústria criminosa"-



Segundo os primeiros elementos da investigação, "esta tragédia foi provocada por traficantes" que "exploram" os migrantes "sem respeito por suas vidas", garantiu Biden em comunicado.



O presidente americano instou a fortalecer a luta contra "uma indústria criminosa multimilionária" e destacou que foram realizadas 2.400 detenções desde o lançamento, há três meses, de uma ação conjunta entre Estados Unidos e outros países da região.



Os republicanos não se convenceram. O governador do Texas, Greg Abbott, que defende a linha dura contra a migração, culpou as "mortais políticas de fronteiras abertas" do democrata. "Estas mortes estão na conta de Biden", tuitou.



"Os traficantes de pessoas exploram as fronteiras abertas e os mais vulneráveis pagam com suas vidas", disse o senador do Texas Ted Cruz.



A chegada de migrantes diminuiu durante a pandemia mas subiu consideravelmente após a eleição de Joe Biden. Muitos passam pela cidade de San Antonio, a 240 km da fronteira com o México.



- Três detidos -



"Esta noite estamos enfrentando uma horrível tragédia humana", lamentou o prefeito de San Antonio, Ron Nirenberg, em uma entrevista coletiva.



Três pessoas foram detidas, segundo o chefe de polícia. Mas "não sabemos se estão vinculadas aos fatos", informou William McManus.



o Departamento de Segurança Nacional anunciou uma investigação federal por "suspeita de tráfico de pessoas".



Os policiais de fronteira participam das investigações, afirmou seu chefe Chris Magnus, para quem a tragédia ilustra "o desespero dos migrantes dispostos a arriscar suas vidas nas mãos de traficantes insensíveis".



Cerca de 60 socorristas foram mobilizados para ocupar-se dos restos mortais e receberam apoio psicológico, informou seu chefe.



- "Dor" -



Caminhões como o encontrado em San Antonio são um meio de transporte amplamente utilizado por migrantes que tentam entrar nos Estados Unidos.



A viagem é extremamente perigosa, principalmente porque os veículos desse tipo geralmente não possuem sistemas de ventilação ou refrigeração.



Em 14 de junho, guardas de fronteira encontraram 80 migrantes escondidos na parte traseira de um caminhão durante uma operação de rotina próximo à cidade de Laredo.



San Antonio foi cenário de uma tragédia similar em 2017, quando 10 pessoas morreram sufocadas em um contêiner que seguia para os Estados Unidos. O ar condicionado do caminhão estava danificado e o espaço de ventilação coberto.



Dezenas de pessoas foram hospitalizadas por insolação e desidratação, embora se acredite que o caminhão transportasse até 200 pessoas - a maioria fugiu quando o veículo parou em um estacionamento.



O motorista do caminhão foi condenado à prisão perpétua.



O papa Francisco expressou nesta terça-feira sua "dor" pelas tragédias com migrantes, em referência ao que aconteceu no Texas e às mortes de dezenas de pessoas na semana passada quando tentavam entrar na cidade espanhola de Melilla.



O porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, afirmou que Marrocos e Espanha incorreram neste fim de semana no "uso excessivo da força" contra um grupo de migrantes.



"As pessoas que se deslocam têm direitos e estes devem ser respeitados e com muita frequência vemos que não são", acrescentou.



Horas antes, uma porta-voz do Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, pediu uma investigação independente dos fatos.