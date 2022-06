O ex-presidente americano Donald Trump tentou tomar o volante do motorista de sua limusine presidencial em 6 de janeiro de 2021 para se unir a seus apoiadores, que marchavam rumo ao Capitólio, informou nesta terça-feira (28) uma ex-assistente da Casa Branca em audiência no Congresso.



Trump entrou no carro do Serviço Secreto após discursar para uma multidão perto da Casa Branca, contou Cassidy Hutchinson a um comitê do Congresso, e ouviu que não poderia se reunir com seus simpatizantes, que se concentravam à frente do protesto no Capitólio no que se tornou uma insurreição mortal.



"Sou a droga do presidente, leve-me ao Capitólio agora", teria dito Trump segundo Hutchinson, que disse ter ouvido a história de outro funcionário da Casa Branca.