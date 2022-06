Reunião da Suécia e Finlândia com Turquia visa desbloquear sua adesão à Otan

Uma reunião entre o presidente turco Recip Tayyip Erdogan, seu homólogo finlandês e a primeira-ministra sueca, para tentar fazer com que o primeiro levante seu veto à adesão dos dois países nórdicos à Otan, começou em Madri, informou uma fonte sueca.



Esses dois países próximos à Rússia solicitaram sua adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) poucas semanas depois da invasão russa da Ucrânia, mas a Turquia, membro da Aliança, se opõe porque eles dão abrigo a separatistas curdos.



Espera-se que Erdogan e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também conversem na quarta-feira sobre este assunto, aproveitando a cúpula da Otan em Madri, que se prolongará até quinta-feira e que estará dominada pelo desafio russo da invasão da Ucrânia, lançada em 24 de fevereiro.