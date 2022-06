UE entregou à Espanha milhares de vacinas contra a varíola do macaco

A União Europeia (UE) realizou uma primeira entrega de 5.300 doses da vacina contra a varíola do macaco à Espanha, em virtude do contrato firmado em nome dos Estados europeus para quase 110.000 doses, anunciou a Comissão Europeia nesta terça-feira.



"A partir de hoje, as primeiras entregas de vacinas em resposta à epidemia estão chegando aos países mais afetados", disse a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, em comunicado.



As próximas entregas serão para Portugal, Alemanha e Bélgica, segundo a Comissão.



O contrato para 109.090 doses foi fechado com o laboratório dinamarquês Bavarian Nordic, o único a fabricar uma vacina especificamente aprovada contra esta doença.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou recentemente que a Europa estava no centro da propagação da varíola do macaco, cujo vírus geralmente circula na África central e ocidental.



De 1 a 22 de junho, um total de 3.413 casos confirmados e uma morte foram relatados à OMS em 50 países, incluindo 2.933 casos na Europa.



A entidade considerou no sábado que o surto global de varíola do macaco é uma ameaça à saúde e cuja evolução é muito preocupante, sem ainda atingir o estágio de emergência sanitária global.



A doença causa febre alta e progride rapidamente para erupções cutâneas. Na maioria das vezes, é benigna e geralmente se cura sozinha após duas ou três semanas.