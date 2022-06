Talibãs reúnem grande conselho que deve avaliar seu trabalho no Afeganistão

Líderes religiosos e pessoas "influentes" procedentes de todas as regiões do Afeganistão foram convocados em Cabul para participar durante três dias de um grande conselho que deve supostamente avaliar a ação do governo, informou uma autoridade talibã.



As autoridades forneceram muito poucos detalhes sobre esta reunião aberta apenas aos homens e que acontecerá a partir de quarta-feira, uma semana depois que o sudeste do país foi afetado por um terremoto que causou mais de 1.000 mortos.



Uma fonte do Talibã afirmou à AFP que os participantes seriam autorizados a criticar o poder atual e falar de questões espinhosas, como a educação das mulheres.



"A reunião vai pedir a opinião de estudiosos sobre os resultados do Emirado Islâmico", nome do regime talibã, disse a fonte.



"Os participantes terão o direito de destacar tudo o que afeta a imagem (do Emirado). Eles terão até o direito de reclamar", acrescentou esta fonte.



A reunião já é descrita como uma "jirga", uma assembleia tradicional de anciãos em que as diferenças normalmente devem ser resolvidas por consenso.



Desde seu retorno ao poder em meados de agosto, o Afeganistão mergulhou em uma profunda crise econômica e humanitária, já que a comunidade internacional suspendeu sua ajuda financeira, o que permitiu que o país sobrevivesse por décadas.



O Talibã reimpôs uma interpretação muito rigorosa do Islã, que já marcou seu primeiro período no poder, entre 1996 e 2001, restringindo quase completamente os direitos das mulheres.