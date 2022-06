Elizabeth II aparece em público pela segunda vez em dois dias na Escócia

A rainha Elizabeth II, que cada vez menos aparece em público, assistiu nesta terça-feira (28) um desfile das forças armadas em Edimburgo, na Escócia, em sua segunda aparição pública em dois dias.



A monarca de 96 anos chegou na segunda-feira (27) na Escócia, para participar de uma semana de atividades da realeza com vários membros de sua família.



Nesse dia foi fotografada no palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo, por conta da cerimônia de "entrega de chaves", quando a monarca tradicionalmente recebe as chaves da cidade.



Elizabeth II, que tem problemas de mobilidade, apareceu sorridente nesta terça, usando óculos e se apoiando em uma bengala. Vestida com um traje lilás claro e com um chapéu da mesma cor, a rainha observou o desfile militar dos jardins do palácio.



Os britânicos celebraram no início de junho, durante quatro dias, os 70 anos de reinado de Elizabeth II, que apareceu três vezes na sacada do Palácio de Buckingham.



Pela ocasião desse jubileu de platina, a monarca mais antiga da história britânica reafirmou sua intenção em seguir servindo seus súditos "na medida da (sua) capacidade, apoiada pela (sua) família".



É cada vez mais frequente que seja representada pelo príncipe Charles, de 73 anos. O herdeiro da coroa também participa de vários compromissos durante a semana na Escócia.