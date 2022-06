G7 quer criar 'clube do clima' para enfrentar o aquecimento global

Os líderes do G7 (Alemanha, Reino Unido, Japão, França, Canadá, Estados Unidos, Itália) querem criar um "clube do clima" até o final desse ano. O clube permitirá a coordenação e acelerar os esforços dos países que desejam enfrentar o aquecimento global, disseram em comunicado nesta terça-feira.



Será um fórum intergovernamental com grandes ambições, indicou o G7.



"Convidamos todos os nossos parceiros, especialmente os principais emissores, os membros do G20 e outras economias em desenvolvimento e emergentes a intensificar as discussões e as consultas conosco", acrescentou a declaração.



A instância proposta pela Alemanha, líder do G7 este ano, pretende juntar os países que aceitam normas comuns para evitar desvantagens na concorrência.



Trata-se, em particular, de acordar regras de tarifação do carbono ou de uniformizar regulamentações relativas ao hidrogênio verde.



Os membros do clube "compartilharão suas melhores práticas" na luta para redução das emissões de CO2, "em particular mediante a uma tarifação explícita do carbono, outras abordagens de amenização do carbono e da intensidade do carbono", explicou a declaração.



O chanceler alemão Olaf Scholz expressou em uma coletiva de imprensa o desejo de que o clube "não se limite ao G7 e inclua muitos outros países".