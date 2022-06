Rússia afirma que vai parar ofensiva após rendição da Ucrânia

Trabalhadores limpam os escombros do shopping Amstor, um dia depois de ter sido atingido por um ataque de míssil russo (foto: GENYA SAVILOV / AFP )

A Rússia afirmou nesta terça-feira (28) que sua ofensiva na Ucrânia vai parar quando o governo e o exército ucranianos se renderem."A parte ucraniana pode acabar (com o conflito) no dia de hoje. Deve ordenar às unidades nacionalistas que entreguem as armas, ordenar aos soldados ucranianos que entreguem as armas e todas as condições estabelecidas pela Rússia devem ser aplicadas. Então, tudo terminará em um dia", afirmou Dmitri Peskov, porta-voz de Vladimir Putin.Segundo ele, não há prazo nem calendário definido pelos russos: "Nos orientamos com base nas declarações do nosso presidente".Peskov reiterou que "a operação militar especial ocorre de acordo com os planos", usando o eufemismo que a Rússia utiliza para se referir ao ataque à Ucrânia.O porta-voz reagiu assim às declarações do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aos líderes do G7 na segunda-feira, instando-os a fazer "o máximo possível" para encerrar o conflito antes do final deste ano.A Rússia lançou uma ampla ofensiva militar contra a Ucrânia em 24 de fevereiro afirmando que busca "desmilitarizar" e "desnazificar" o país, denunciando um genocídio das populações de língua russa.A feroz resistência das forças ucranianas levou Moscou a limitar seus objetivos, concentrando-se no leste do país, onde há combates sangrentos e um lento avanço das tropas russas.As negociações de paz estão paralisadas há semanas, com cada lado culpando o outro pelo impasse.