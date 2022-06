O balanço do ataque com um míssil russo contra um shopping center na cidade ucraniana de Kremenchuk (centro) subiu para 16 mortos e 59 feridos, informou na madrugada desta terça-feira o encarregado dos serviços de emergência do país.



"Sabemos de 16 mortos e 59 feridos até o momento, 25 deles hospitalizados. A informação está sendo atualizada", indicou Serguei Kruk no aplicativo Telegram, acrescentando que as tarefas principais são "os trabalhos de resgate, a retirada de escombros e a extinção de incêndios" após o ataque de hoje ao shopping.



"Todos os grupos de resposta trabalham de forma intensa e continuarão noite e dia", assinalou Kruk. "Gostaria de insistir: não ignorem os alertas antiaéreos!"